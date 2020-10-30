Below are scores from high school football games across mid-Missouri. Final scores are capitalized and home teams are on the bottom.
Scores from mid-Missouri high school football games 10/30/20
|FULTON 42
|MEXICO 59
|CARDINAL RITTER 57
|OWENSVILLE 8
|CAMDENTON 43
|JEFFERSON CITY 36
|St. JAMES 0
|ST. CLAIR 49
|SOUTHERN BOONE COUNTY 62
|MACON 29
|CARROLLTON 19
|FAYETTE 34
|TROY BUCHANAN 20
|ROCK BRIDGE 31
|HICKMAN 7
|LIBERTY NORTH 49
|CAPITAL CITY 7
|ROLLA 35
|TOLTON 6
|PARIS 24
|BOONVILLE 34
|CALIFRONIA 21
|RUSSELLVILLE 18
|TIPTON 56
|SALISBURY 20
|WESTRAN 55
|HERMANN 44
|MMA 14
|MARSHALL 14
|WARRENSBURG 58
|SMITH-COTTON 0
|RAYTOWN 35
|COLE CAMP 27
|LINCOLN 21
|ELDON 16
|OSAGE 49
|VAN-FAR 20
|MONTGOMERY COUNTY 47
|VERSAILLES 7
|ST. MICHAEL 42