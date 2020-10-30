Below are scores from high school football games across mid-Missouri. Final scores are capitalized and home teams are on the bottom.

Scores from mid-Missouri high school football games 10/30/20
FULTON 42
MEXICO 59
CARDINAL RITTER 57
OWENSVILLE 8
CAMDENTON 43
JEFFERSON CITY 36
St. JAMES 0
ST. CLAIR 49
SOUTHERN BOONE COUNTY 62
MACON 29
CARROLLTON 19
FAYETTE 34
TROY BUCHANAN 20
ROCK BRIDGE 31
HICKMAN 7
LIBERTY NORTH 49
CAPITAL CITY 7
ROLLA 35
TOLTON 6
PARIS 24
BOONVILLE 34
CALIFRONIA 21
RUSSELLVILLE 18
TIPTON 56
SALISBURY 20
WESTRAN 55
HERMANN 44
MMA 14
MARSHALL 14
WARRENSBURG 58
SMITH-COTTON 0
RAYTOWN 35
COLE CAMP 27
LINCOLN 21
ELDON 16
OSAGE 49
VAN-FAR 20
MONTGOMERY COUNTY 47
VERSAILLES 7
ST. MICHAEL 42

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