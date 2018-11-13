FNF Week 6: High school football scores from around mid-Missouri

1 month 2 weeks 1 day ago Friday, September 28 2018 Sep 28, 2018 Friday, September 28, 2018 4:54:00 PM CDT September 28, 2018 in Friday Night Fever
By: Clint Davenport, KOMU 8 Digital Producer

COLUMBIA - Below are scores from football games around mid-Missouri. Final scores are in bold.

Blair Oaks 69

Hallsville 21

California 29

Eldon 46

Hickman 20

Battle  37

Jeff City 21

Rock Bridge 42

Osage 7

SoBoCo  40

Moberly 37

Marshall 13

Versailles 7

 Boonville 35

Mexico 35

Centralia 14

Fulton 0

Hannibal 47

N. Callaway 42

Bowling Green 6

Fayette 40

Paris  8

S. Callaway 42

Clopton Elsberry 20

Highland 21

Brookfield 54

Camdenton 34

Lebanon 28

Cole Camp 14

Buffalo 34

Hermann 7

Sullivan 10

Clark County 22

Macon 18

Marceline 55

Schuyler County 16

Wright City 0

Montgomery County 0

Pacific 28

Owensville 21

Waynesville 28

Rolla 34

Knox County 52

Salisbury 22

Slater 0

Lone Jack 0

Free State 51

Smith-Cotton 0

Lincoln 35

Tipton 6

Van-Far 28

Mark Twain 21

Warsaw 54

Butler 14

Scotland Cty 38

Westran 21

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