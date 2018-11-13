FNF Week 6: High school football scores from around mid-Missouri
COLUMBIA - Below are scores from football games around mid-Missouri. Final scores are in bold.
|
Blair Oaks 69
Hallsville 21
|
California 29
Eldon 46
|
Hickman 20
Battle 37
|
Jeff City 21
Rock Bridge 42
|
Osage 7
SoBoCo 40
|
Moberly 37
Marshall 13
|
Boonville 35
|
Mexico 35
|
Fulton 0
Hannibal 47
|
N. Callaway 42
|
Fayette 40
Paris 8
|
S. Callaway 42
Clopton Elsberry 20
|
Brookfield 54
|
Camdenton 34
Lebanon 28
|
Cole Camp 14
Buffalo 34
|
Hermann 7
Sullivan 10
|
Clark County 22
Macon 18
|
Marceline 55
Schuyler County 16
|
Wright City 0
|
Pacific 28
Owensville 21
|
Waynesville 28
Rolla 34
|
Knox County 52
Salisbury 22
|
Slater 0
Lone Jack 0
|
Free State 51
|
Lincoln 35
Tipton 6
|
Van-Far 28
Mark Twain 21
|
Warsaw 54
Butler 14
|
Scotland Cty 38
Westran 21
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