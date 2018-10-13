FNF Week 8: High school football scores from around mid-Missouri
COLUMBIA - Below are scores from football games around mid-Missouri. Final scores are in bold.
|
Battle 14
Jeff City 17
|
Rock Bridge 52
Helias 28
|
Hickman 21
Truman 0
|
Tolton 47
Warsaw 8
|
SoBoCo 55
California 16
|
Blair Oaks 59
Osage 7
|
Fulton 14
Mexico 49
|
N. Callaway 22
Mark Twain 24
|
Moberly 32
Kirksville 34
|
Fayette 32
Salisbury 15
|
Hallsville 12
Boonville 31
|
W. Hancock (IL) 0
|
Eldon 24
Versailles 41
|
Marceline 14
Westran 12
|
South Shelby 26
Brookfield 18
|
Rolla 13
Camdenton 56
|
Butler 14
|
Scotland Cty 48
|
Macon 12
|
Marshall 0
Hannibal 42
|
St. Paul Lutheran 17
MMA 0
|
Van-Far 20
|
Sullivan 47
Owensville 13
|
Schuyler Cty 0
Paris 0
|
Slater 6
Windsor 27
|
Hermann 40
Pacific 14
|
Clinton 7
Smith-Cotton 47
|
Wright City 21
S. Callaway 41
|
Santa Fe 0
Tipton 36
|
Waynesville 53
Glendale 14
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