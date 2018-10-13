FNF Week 8: High school football scores from around mid-Missouri

10 hours 43 minutes 40 seconds ago Friday, October 12 2018 Oct 12, 2018 Friday, October 12, 2018 6:48:00 PM CDT October 12, 2018 in Friday Night Fever
By: Jack Lee, KOMU 8 Digital Producer

COLUMBIA - Below are scores from football games around mid-Missouri. Final scores are in bold.

Battle 14

Jeff City 17

Rock Bridge 52

Helias 28

Hickman 21

Truman 0

Tolton 47

Warsaw 8

SoBoCo 55

California 16

Blair Oaks 59

Osage 7

Fulton 14

Mexico 49

N. Callaway  22

Mark Twain 24

Moberly 32

Kirksville 34

Fayette 32

Salisbury 15

Hallsville 12

Boonville 31

Centralia 46

W. Hancock (IL) 0

Eldon 24

Versailles 41

Marceline 14

Westran 12

South Shelby 26

Brookfield 18

Rolla 13

Camdenton 56

Butler 14

Cole Camp 7

Scotland Cty 48

Harrisburg 12

Palmyra 7

Macon 12

Marshall 0

Hannibal 42

St. Paul Lutheran 17

MMA 0

Van-Far 20

Montgomery County 60

Sullivan 47

Owensville 13

Schuyler Cty 0

Paris 0

Slater 6

Windsor 27

Hermann  40

Pacific 14

Clinton 7

Smith-Cotton 47

Wright City 21

S. Callaway 41

Santa Fe 0

Tipton 36

Waynesville 53

Glendale 14

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