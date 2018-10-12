Local Scores: Saturday, April 11
MID-MISSOURI - Here are your local scores for Saturday, April 11.
NCAA Baseball
(20) University Missouri: 10
University of Tennessee: 1
Westminster: 6 (GAME ONE)
Fontbonne: 4
Westminster: 12 (GAME TWO)
Fontbonne: 6
NAIA Baseball
Central Methodist University: 3 (GAME ONE)
Missouri Valley University: 0
Missouri Valley University: 11 (GAME TWO)
Central Methodist University: 10
Hannibal-LaGrange: 10 (GAME ONE)
William Woods: 6
William Woods: 5 (GAME TWO)
Hannibal-LaGrange: 4
NCAA Softball
Mississippi State University: 8
(21) University of Missouri: 4
Blackburn: 7 (GAME ONE)
Westminster: 5
Westminster: 8 (GAME TWO)
Blackburn: 1
NAIA Softball
(10) Central Methodist University: 5
Baker University: 0
Benedictine University-Springfield: 6 (GAME ONE)
Columbia College: 3
Benedictine University-Springfield: 5 (GAME TWO)
Columbia College: 5
Hannibal-LaGrange: 5 (GAME ONE)
Stephens College: 4
Hannibal-LaGrange: 22 (GAME TWO)
Stephens College: 4
William Woods: 8 (GAME ONE - 6 innings)
Lyon College: 0
Lyon College: 5 (GAME TWO - 9 innings)
William Woods: 3
High School Baseball
South Callaway: 4
North Callaway: 1
North Callaway: 12
Montgomery County: 1
Rock Bridge: 5
Blue Springs South: 3
NCAA Women's Tennis
Westminster: 9
Blackburn: 0
NCAA Men's Tennis
Principia: 9
Westminster: 0