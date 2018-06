Local Scores: Tuesday, September 4

MISSOURI -- Here are your local high school scores from around the Mid-Missouri area for day, month date.

Softball

Hallsville - 15 vs. Osage - 0

Helias - 2 vs. Blair Oaks - 3

Fulton - 15 vs. Moberly - 5

JV: Fulton - 0 vs. Moberly - 3

St. Elizabeth - 4 vs. Russellville - 0

Kirksville - 4 vs. Hickman - 8

Bowling Green - 7 vs. Van-Far - 4

Volleyball

Kirksville - 25 vs. Hallsville - 21

Kirskville - 25 vs. Hallsville - 10

Centralia - 25 vs. Southern Boone County - 18

Centralia - 25 vs. Southern Boone County - 17

Mexico - 15 vs. Eldon - 25

Mexico - 22 vs. Eldon - 25

Fulton - 25 vs. Blair Oaks - 20

Fulton - 22 vs. Blair Oaks - 25

Fulton - 25 vs. Blair Oaks - 23

Boonville - 25 vs. Hickman - 19

Boonville - 25 vs. Hickman - 20

Soccer