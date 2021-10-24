Sunday Storm Mode: photos from around mid-Missouri

TORNADO WATCH 531 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR THE
FOLLOWING LOCATIONS
MO
. MISSOURI COUNTIES INCLUDED ARE
ADAIR ANDREW AUDRAIN
BARRY BARTON BATES
BENTON BOONE BUCHANAN
CALDWELL CALLAWAY CAMDEN
CARROLL CASS CEDAR
CHARITON CHRISTIAN CLAY
CLINTON COLE COOPER
CRAWFORD DADE DALLAS
DAVIESS DEKALB DENT
DOUGLAS FRANKLIN GASCONADE
GENTRY GREENE GRUNDY
HENRY HICKORY HOWARD
HOWELL IRON JACKSON
JASPER JEFFERSON JOHNSON
KNOX LACLEDE LAFAYETTE
LAWRENCE LEWIS LINCOLN
LINN LIVINGSTON MACON
MARIES MARION MCDONALD
MILLER MONITEAU MONROE
MONTGOMERY MORGAN NEWTON
OREGON OSAGE OZARK
PETTIS PHELPS PIKE
PLATTE POLK PULASKI
RALLS RANDOLPH RAY
REYNOLDS SALINE SHANNON
SHELBY ST. CHARLES ST. CLAIR
ST. LOUIS STONE SULLIVAN
TANEY TEXAS VERNON
WARREN WASHINGTON WEBSTER
WRIGHT
MISSOURI INDEPENDENT CITIES INCLUDED ARE
ST. LOUIS CITY