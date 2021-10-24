The KOMU 8 First Alert weather team is continuing to monitor severe weather around mid-Missouri and the state.

A tornado watch is in effect for all of central Missouri until 10 p.m. Follow along with the team here.

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Sunday Storm Mode: photos from around mid-Missouri

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