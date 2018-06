Missouri All-State Baseball Teams Named

ST. LOUIS - The Missouri Sportswriters and Sportscasters Association named the Missouri All-State Baseball teams today. The full teams from STL Today are listed below.

Class 1

FIRST TEAM

P Andrew Curry, jr., Santa Fe

P Aaron Hoewing, jr., Canton

P Austin Madden, jr., New Haven

P Colten Selvey, sr., Liberal

C Austin Essick, jr., Billings

C Brett Thomas, sr., Green Ridge

IF Aaron Barratt, jr., Cairo

IF Riley Jenkins, sr., Norwood

IF Calab Kauffman, jr., Weaubleau

IF Jared Hathcoat, so., Ellington

IF Dalton Wilkinson, sr., Santa Fe

OF Lane Arends, sr., Sturgeon

OF Blake Carlyle, sr., Oran

OF Ryan Forrest, sr., Norwood

OF Cole Lockhart, sr., Paris

UT Keaton Graf, so., Santa Fe

UT Cody Hull, sr., Norwood

UT Kody Moore, jr., Oran



SECOND TEAM

P Brandon Bridges, jr., Cooter

P Dalton Woodard, sr., Naylor

P Tyler Hull, so., New Franklin

P Cale Spangler, sr., Sacred Heart

C Chad Tieman, jr., Santa Fe

C Tyler Niemann, so., Canton

IF Beau Franklin, sr., Green Ridge

IF Ryan Loethen, sr., St. Elizabeth

IF Seth Ressel, so., Oran

IF Andrew Smith, sr., Santa Fe

IF Tyler White, jr., New Franklin

OF Joe LeAn, sr., Weaubleau

OF Trent Kallweit, sr., Wheatland

OF Kyle Robbins, sr., Wheaton

OF Patrick Ward, sr., Cooter

UT Connor Jenisch, sr., Billings

UT Spencer Kelly, jr., Sturgeon

UT Brad Roberts, so., Cairo

Class 2

FIRST TEAM

P Tyler Litterest, jr., Valle Catholic

P Cameron Terry, jr., Purdy

P Alex Winkelman, sr., Crystal City

P Jordon Wheeler, sr., Schuyler

C Jared Gage, sr., Summit Christian Academy

C Craig Johnson, sr., Stockton

IF Tyler Ferguson, sr., Southwest

IF Zach Knipp, sr., Tipton

IF Hunter Leeper, sr., South Callaway

IF Tyler McClanahan, sr., Crystal City

IF Dylan McGehee, so., Brentwood

OF Collin Nolting, sr., Tipton

OF Wyatt Porter, jr., Licking

OF C.J. Regan, sr., Dixon

OF Joe Voltmer, sr., Bishop LeBlond

UT Alex Rollhaus, sr., Valle Catholic

UT Matthew Verschelden, sr., Summit Christian Academy

UT Chance Wolfe, jr., Clever

SECOND TEAM

P Josh Baker, sr., Stockton

P Alex Davie, sr., Chaffee

P Paul Fox, sr., Bloomfield

P Ben Shannan, sr., Scotland Co.

C Tanner Murphy, jr., Malden

C Drew Pearson, jr., Cabool

IF Riley Brant, jr., Tipton

IF Tyler Collison, fr., Hartville

IF Nathan Huckaby, sr., Conway

IF Cade Lowe, so., Twin Rivers

IF David Pennewell, sr., Clever

OF Austen Boyer, jr., Summit Christian Academy

OF Cory Hanger, fr., South Callaway

OF Kory Keeth, sr., Conway

OF Bradley Smart, jr., South Callaway

UT Dalton Gulick, jr., Miller

UT Garrett Haslag, sr., Eugene

UT Kevin Smith, sr., Brentwood

Class 3

FIRST TEAM

P Hunter Haynes, sr., Mexico

P Ben Lovell, jr., Westminster

P Blake McFadden, sr., Savannah

P Austin Tribby, sr., Springfield Catholic

C Sam Gieg, sr., Lutheran South

C Zach Morgan, sr., Oak Grove

IF Shane Benes, so., Westminster

IF Dalton Horstmeier, so., Fulton

IF Chandler Kovar, so., Centralia

IF Austin Meine, jr., Wright City

IF Jack Wolfe, sr., Springfield Catholic

OF Evan Gruener, jr., Logan-Rogersville

OF Levi Harmon, jr., Oak Grove

OF Trent Leimkuehler, sr., Borgia

OF Tate Matheny, sr., Westminster

UT Jake Dobbelare, sr., Perryville

UT Cody Lee, sr., Mount Vernon

UT Spencer Pugh, sr., Orchard Farm

SECOND TEAM

P Collin Brinker, sr., North Callaway

P Brendan Kleekamp, sr., Borgia

P Clayton Tiffany, sr., Benton

P Davis Vanderslice, jr., Westminster

C Luke Hartman, sr., Hallsville

C Payton Scarbrough, sr., Maryville

IF Zach Herman, sr., Logan-Rogersville

IF Zach Lavy, sr., North Callaway

IF Ricky Nichols, sr., Cassville

IF Jordan Pannell, sr., Marshall

IF Luke Turner, sr., Westminster

OF Tanner Kemna, sr., Blair Oaks

OF Zane Phillips, jr., Mount Vernon

OF Joe Young, sr., Logan-Rogersville

OF Colton Webber, jr., Seneca

UT Brandon Downey, so., Lutheran South

UT Adam Grantham, sr., Kennett

UT Ryan Strohm, sr., Lutheran South

Class 4

FIRST TEAM

P Andy Cheray, sr., Rockhurst

P Teddy Rule, sr., Vianney

P Spencer Schwandt, sr., Liberty

P Joey Schenck, sr., Summit

C Austin Allen, sr., Chaminade

C Mark Fultz, sr., Lee's Summit West

IF Justin Chigbogu, sr., Raytown South

IF William DuPont, sr., Lafayette

IF Zach Faulkner, sr., Festus

IF Colton Howell, sr., Fort Zumwalt West

IF Nathan Winfrey, jr., Liberty

OF Michael Bozarth, sr., Parkway North

OF Danny Holst, sr., Parkway South

OF Bralin Jackson, sr., Raytown South

OF Spencer Johnson, sr., Parkview

UT Gerrion Grim, sr., Fort Zumwalt South

UT J.T. Hayes, jr., Truman

UT Ryan Phillips, sr., Rock Bridge

SECOND TEAM

P Anthony Caenepeel, sr., Willard

P Griff Goodrich, sr., Kirkwood

P Sam Perez, sr., Branson

P Payton Walker, sr., Carl Junction

C Jake Henson, sr., Francis Howell Central

C Todd Hinkley, sr., Liberty

IF Jacob Boylan, sr., Raymore-Peculiar

IF Drew Bridges, jr., Carthage

IF Mitch DeGraw, sr., Rockhurst

IF Matt Feldt, sr., Lindbergh

IF Willie Floros, sr., St. Louis University High

OF Clayton Evans, sr., Summit

OF Jared Ginter, sr., Blue Springs South

OF Lex Kaplan, jr., Ladue

OF Ryan Rippee, sr., Kickapoo

UT Andrew David, sr., Pacific

UT Matt Hall, sr., Lee's Summit West

UT Deion Hughes, sr., Helias