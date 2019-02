Missouri Prep Football Rankings: Week 3

KANSAS CITY (AP) -- Here is a look at some of the high school football rankings in Missouri. First-place votes are in parenthesis.



CLASS 6

Rank, Team Record Points

4. Jefferson City 2-0 85

6. Blue Springs South 2-0 71

9. Rock Bridge 2-0 23

10. Blue Springs 0-2 16



CLASS 5

Rank, Team Record Points

4. Fort Osage 2-0 87



CLASS 4

Rank, Team Record Points

3. Union 2-0 99

7. Helias 1-1 48



CLASS 3

Rank, Team Record Points

9. Osage 2-0 26

T10. Owensville 1-1 8



CLASS 2

Rank, Team Record Points

1. Macon (10) 2-0 127

5. Centralia 2-0 68

6. Blair Oaks 2-0 62

9. South Callaway 2-0 30



CLASS 1

Rank, Team Record Points

1. Concordia (13) 2-0 130

3. Tipton 2-0 91

4. Westran 2-0 78

T6. Salisbury 2-0 55

9. South Shelby 2-0 29